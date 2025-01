Elektrita jäänud Kirivere kool saatis lapsed koju

Majast oli vool kadunud kell 5.30 ning esimese prognoosi järgi pidi see tagasi tulema kell 9. Nõnda otsustas kooli direktor Heilika Ressar, et koolipäeva võiks ikkagi alustada. Seejärel tuli aga teade, et voolu ei tule enne keskpäeva. "Siis otsustasime lapsed koju lubada," sõnas ta. Elektrit polnud veel ka kella 14 ajal.