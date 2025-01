Projektitoetust saab küsida tegevusteks, mis on kavas tänavu 1. veebruarist 31. detsembrini. Loome- ja spordistipendiumi kasutamise periood on 1. veebruar kuni 31. detsember. Õpilasstipendiumi kasutamisel ajalist piirangut ei ole.

Projektitoetus on mõeldud kohalikele ja linna külalistele mõeldud ühekordsete või traditsiooniliste ettevõtmiste ja ühistegevuste korraldamiseks. Oluline on, et tegevus, milleks toetust taotletakse, toimuks Viljandis ja oleks kasuks linna inimestele. Taotlusi oodatakse viies valdkonnas: kultuur, sport, sotsiaal, haridus ja noorsootöö. Korraga saab projekti esitada ühte valdkonda.