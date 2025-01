Filmi alguses jagab Priit Oks mõtteid maal elamisest ja festivali sünnist ning sellest, kuidas mitte millestki saab midagi. Alguses olid sõnnikuhunnik ja muldpõrand ning puudus igasugune kriitikameel. Tema sõnul on need igati head eeldused ühele festivalile alusepanekuks.

Sellest mõttest õhkub irooniat, ent õnneks on elu tõestanud, et irooniaks pole põhjust. Ka räägib Priit filmis esimese festivali eelarvestamisest ning toonasest arutlemisest, et kui üritus ebaõnnestub, siis mille peab ta maha müüma, et kellelegi võlgu ei jääks.