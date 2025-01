REPLIIK Tehistaibu müür, millest tuleb üha kõrgemalt üle ronida

Mul pole näiteks midagi selle vastu, kui tekstitöötlusprogrammides on õigekirjakontroll, mis enda arvates valed sõnad alla joonib. See teeb näpuvigade leidmise lihtsamaks. Mulle sobib, kui mu radiaator ennast ise reguleerib ning nutifon pärast kellakeeramist ise aja õigeks peab, nii et ma ei pea esimese klassi lastele mõeldud videost vaatama, kuhu ja kuidas. Mulle meeldivad kõik need sada asja, millega ma saan oma elu automatiseerida ning mingites pisiasjades mugavamaks või lollikindlamaks teha.