Ugala tähistab väärikat aastapäeva

"Täna tähistame ametlikult Ugala teatri sünnipäeva," kinnitas näituse avamisel teatri juht Garmen Tabor. "See on väga väärikas number ja otsustasime seda tähistada oma kunstikogu näitamisega. On väga suur au, et meile on aegade jooksul selliseid teoseid kingitud väga väärikate kunstnike poolt ja väga väärikate sündmuste puhul."

Näitusel eksponeeritakse pilte teatrile tähtsatest loojatest, kingitusi sõpradelt ja auhindu spordivõistlustelt. Leidub maalitud maastikke, samuti graafilisi pilte teatrimajadest. Näitusele on jõudnud teemakäsitluselt nii igavikulist kui ka maisemat loomingut. Tehnikalt on õlimaale, graafikat, joonistusi ja akvarelle. Iga teose kõrval on lühikirjeldus, kuidas see on Ugalasse jõudnud ja millisesse konteksti see teatri ajaloos asetub.