PRIIT TOOBAL Põhja-Sakala elanike arv vähenes aastaga 145 võrra. Kas ollakse käega löönud?

Mulgi vallas jäi aastaga vähemaks 113 inimest, mis teeb 1,57 protsenti elanikkonnast, Viljandi vallas 167 inimest ehk 1,23 protsenti elanikkonnast. Viljandi linnas vähenes elanike arv aastaga 50 võrra ehk 0,3 protsenti. Mulgi vallas on käesoleva aasta alguse seisuga 7097, Viljandi vallas 13 375 ja Viljandi linnas 16 800 elanikku.

Põhja-Sakala valla elanike arvu vähenemine on Lõuna-Eestis üks suurimaid. Veel suurema protsendi võrra kahanes elanike arv vaid Valga, Räpina ja Rõuge vallas. Lõuna-Eestis vähenes elanike arv ühe erandina kõikides omavalitsustes. Üksnes Võru vallas oli aastaga lisandunud 10 inimest. Väike hulk, aga siiski kasv, mitte kahanemine, mis tõestab, et järelikult on võimalik.