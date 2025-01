Kärstna lähedal lasti üks hunt

Kärstna jahiseltsi meeskonnapealik ja üks laupäevase ühisjahi korraldaja Andrus Reimaa oli laupäevase ühisjahiga rahul. "Kärstna, Karksi, Suislepa, Vambola, Tarvastu, Riidaja, Kolga-Jaani, Leie," loetles Reimaa laupäeval osalenud jahiseltse. "Õnne oli vähe. Nägime jälle, kui tark ja nutikas on hunt ja kuidas ta leiab tee kütiliinist läbi. Ühisjaht näitas, kui oluline on hundijahi pidamise juures lumi, ja näitas ka seda, et jahimehed tahavad üha rohkem anda oma panust kogukonnaelu turvalisusesse, et huntide, eelkõige nuhtlusisendite arvukust piirata."