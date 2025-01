Oma kodus oli mullu ravil 197 Viljandi haigla patsienti

Koduteenuste osakonna juhataja Kadri Orase sõnul on Viljandi haiglal võimekust pakkuda kõnealust teenust tänavu veel rohkematele patsientidele.



«Meil on rõõm tõdeda, et nii paljud inimesed on saanud võimaluse saada meditsiinilist abi kodust lahkumata,» rääkis ta. «Hea meelega tuleme meeskonnaga haiglast välja, et pakkuda inimestele haiglaravi oma kodus. Meie jaoks on koduhaigla teenus oluline, sest oleme saanud ravida rohkem patsiente, kui on haiglas voodikohti.»



Võrreldes üle-eelmise aastaga kasutas eelmisel aasta koduhaigla teenust 19 inimest rohkem. Kõige rohkem koduhaigla patsiente, 97, oli mullu Viljandi vallas, 70 sellist patsienti oli Viljandis, 24 Põhja-Sakala vallas ja 10 Mulgi vallas.



«Koduhaigla teenus on mõeldud stabiilses seisundis inimestele, kes vajavad aktiivravi, aga ei saa või ei taha haiglas viibida. Kui inimesel on ravikindlustus tervisekassast või erakindlustusest, siis on teenus talle tasuta,» kõneles Oras.



Nendele patsientidele teevad koduvisiite vajadusel iga päev vastava väljaõppe ja kogemusega õed. Neile on telesilla vahendusel toeks kogenud arst, kes jälgib samuti patsiente ja konsulteerib.



«Selline süsteem on hästi käima läinud ja patsiendid on teenusega väga rahul. Võime öelda, et oleme koduhaigla teenusega lisaks voodikohtadele suurendanud ka meeskonda,» rääkis Oras. «Patsientide lähedased on meile meeskonna liikmeteks, neil on teenuse osutamise juures samuti oluline roll: olla patsiendile toeks ja abiks näiteks ravimite võtmisel ja hooldamisel.»



Oras lisas, et koduhaigla teenusele saab inimese suunata haigla raviarst, erakorralise meditsiini osakonna arst, perearst või eriarst pärast piisavate uuringute tegemist ja raviplaani koostamist.