Viljandimaa ühistranspordikeskuse juhataja Kaupo Kase rääkis, et kuigi sõitjatele ei too uus leping mingeid suuri muudatusi ning samaks jääb isegi praegustel bussidel kasutatav Viljandimaa-teemaline graafiline kujundus, on mõni oluline uuendus siiski kavas.

"Kõik uued bussid tulevad madala põhjaga, nagu on praegu Viljandi linnaliinidel, see teeb inimestel bussi sisenemise mugavamaks," rääkis Kase. "Maaliinidel sõitvates bussides on lihtsalt rohkem istekohti kui linnaliinidel. Väliselt ei muuda me aga midagi, jätsime samaks praegused busside värvi ja disaini. Oleme inimestelt saanud palju positiivset tagasisidet, et Viljandimaa bussid näevad väga omanäolised välja. Jätkame siis samamoodi."