Sürgavere jahiselts korraldas jahi pühapäeval. Pärsti ja Vastemõisa vahele Kooklasse kogunes pühapäeva ennelõunal üle 40 jahimehe, et tabada mõni nuhtluskarja isend, kes on käinud Sürgavere ja Vastemõisa kandi majapidamistes murdmist harjutamas. Kogunedes aeti jahimehejutte ja kõlas arvamusi, et selles piirkonnas ei ole ühtki majapidamist, kus hundid poleks kimbutamas käinud. Üks jahimees rääkis, et talle oli just eelmisel päeval helistanud üks naine ja kurtnud, et tema küünis käib hunt magamas.