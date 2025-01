Elektrikatkestused Põhja-Viljandimaal jätsid vooluta ka Suure-Jaani tervisekoja

Tervisekoja juhataja Indrek Palu ütles Sakalale, et keskpäevaks lubati nende elektriühendus taastada. Suuremat kahju elektrikatkestus keskusele ei too, sest hoone on varustatud turvasüsteemidega, mis tagavad elutähtsa elektrivarustuse ka üldise elektrikatkestuse korral.