"Aktiivseks raha kogumiseks kulus kaks nädalat," viitab Türk ühele olulisemale osale saluudi korraldamisel. "Raha võis koguma hakata, kui oli selge, et inimesed seda soovivad. Oli ka vastuseisu ja arvamist, et ilutulestikku pole tarvis, aga neid, kellele aastavahetuse tulevärk meeldib, oli rohkem. Kohaletulnute hulk oli üle ootuste. See kõik näitab, et inimesed vajavad aastavahetusel ilutulestikku."

Viiratsi alevikuselts korraldas seda koos Arnika ilutulestikukeskusega. "Suure avaliku huvi tõttu aitas meediaga suhtlemist koordineerida Viljandi valla avalike suhete meeskond. Olime kõik pidevalt omavahel ühenduses, et lühikese ajaga viia ellu planeeritud eesmärk," räägib Türk.