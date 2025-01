Viljandi kodutute loomade varjupaiga juhataja kõneles, et tema hinnangul olid paljud inimesed tänavu selle eest hoolitsenud, et paugutamine nende lemmikloomi kodust jooksu ei ajaks. Mõistagi ei võeta koeri ilutulestikule kaasa.

Kui kõrvutada see eelmise nädala teadmisega, et üha rohkem inimesi, kes lemmikut võtta plaanivad, leiavad tee varjupaika, mitte kutsikaveskisse, siis võib ehk ettevaatlikult optimistlik olla: halvad lemmikloomade pidamise harjumused on ehk tõesti taandumas. Inimesed on loodetavasti aru saanud, et loomad pole mänguasjad, vaid neil on oma vajadused.