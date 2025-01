Sotsiaalkindlustusameti arendusosakonna juhataja Kristina Pähkel selgitas sügisel, et kui veel 2024. aastal kehtis kord, et kui 5. kuupäev langes laupäevale või pühapäevale, maksti toetused ja pensionid välja sellele eelneval reedel. Nüüdsest makstakse raha välja järgmisel nädalal ning kontole on põhjust pilku heita esmaspäeval või teisipäeval. See muutus puudutab ligikaudu 325 000 pensionäri ja lisaks neid, kes saavad sotsiaaltoetust.