Ettevõtja Oleg Gross soovib tuleval nädalal spaahotelli ehitajaga lepingu sõlmida ja planeeringut muuta

"Detailplaneeringu muutmine tähendab sisuliselt täiesti uue detailplaneeringu loomist ja keeruline on arvata, kaua see aega võib võtta," nentis Viljandi arhitektuuriameti juht Jaak Reinula. "Alla poole aasta ei juhtu midagi, aga see võib minna ka aasta või kaks-kolm."