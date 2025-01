ANDO TULVIK Austame meie rahvapresidendi teeneid ja mälestust

Just president Arnold Rüütel etendas olulist, võib ehk isegi öelda, et lausa määravat rolli Eesti iseseisvuse veretu taastamise juures. Moskvast lähtuvat represseerimisohtu trotsides kaitses ta sirge seljaga koos teiste toonaste Eesti NSV juhtidega ühiskonnas käivitunud iseseisvumisprotsessi, mida tunneme laulva revolutsiooni nime all.