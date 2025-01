Riigimetsast toodi 8928 kuuske

Riigimetsa majandamise keskuse (RMK) meediasuhete juht Priit Luts ütles, et kuniks jagub omal käel jõulupuu toojaid, pakub RMK seda võimalust kindlasti ka edaspidi. «Täname kõiki, kes traditsiooni hoiavad,» lausus ta.

Kõnealune komme sai alguse 2008. aastal. Enne seda korraldati ühiseid kuusetoomise retki RMK töötajate juhendamisel, aga need muutusid nii populaarseks, et RMK otsustas huvilistel võimaldada omapäi metsa minna.

Viimase 17 aasta jooksul on riigimetsa majandamise keskuse andmeil sedasi koju või kontorisse viidud 143 995 kuuske.

Kui palju on huvilised käinud jõulupuud ostmas Viljandimaal kasvavates riigimetsades, selle kohta RMK-l infot pole. Luts lisas, et müügiviisid on erinevad ning seega poe asukohapõhist statistikat tehtud.