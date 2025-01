Mulgi vallas teid lõhkunud suurvesi pole Soomaale kurja tegema jõudnud

Neljapäevane suurvesi tegi Viljandimaal omajagu kahju. Mulgi vallas lõhkus see lisaks kahele kõrvalmaanteele ära ühe vallatee ning tungis keldritesse. Soomaale ei ole veel suurvesi pahandust tegema jõudnud, kuid giid Algis Martsoo ennustas, et see on paari päeva küsimus.