Jõulupuud saab Viljandis tasuta ära anda nädala pärast

Nagu ütles linna keskkonnaspetsialist Marika Meos, ei tohi kuuski visata segaolmejäätmete või pakendikonteinerite kõrvale. "On oluline, et need leiaksid peale pühadeaega õige koha, mitte ei jääks vedelema tänavatele või prügikastide kõrvale. Korraldatud kogumine annab võimaluse nende keskkonnasõbralikuks käitlemiseks. Kutsume kõiki linlasi tooma oma jõulupuu mõnda meie kogumispunkti," lausus ta.