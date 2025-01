Ugala sünnipäevanäitus toob kadumatut kunsti

Näitusel eksponeeritakse pilte teatrile tähtsatest loojatest, kingitusi sõpradelt ja auhindu spordivõistlustelt. Leidub maalitud maastikke, samuti graafilisi pilte teatrimajadest. Näitusele jõuab teemakäsitluselt nii igavikulist kui ka maisemat loomingut. Tehnikalt on õlimaale, graafikat, joonistusi ja akvarelle. Iga teose kõrval on lühikirjeldus, kuidas pilt Ugalasse on jõudnud ja millisesse konteksti see teatri ajaloos asetub. Näituse kujundaja on Liina Unt, näitus on sündinud koostöös Ugala teatri dramaturgi Tõnis Parksepaga.