JUHTKIRI Kuidas veeta aastavahetust?

Eelmisel aastal soovisime sel leheküljel toimetuse piltide all oma lugejatele rahulikku kokkuhoiuaastat. Rahulik on see aasta Eestis õnneks olnud, kui välja jätta Venemaa rünnak Eestit ja Soomet ühendava Estlink 2 kaabli vastu. Kokkuhoidu oleme samuti harjutada saanud ning see kulub marjaks ära, sest eks tõeline kokkuhoiuaasta alanud alles nüüd.