"Laastu pikkusest oli pool alt juba mädanenud. Rähnid ja teised linnud olid ka katust auklikumaks teinud – see oli aastatega sammaldunud, eks nad otsisid tõuke," nentis ta ning ütles, et lappis katust alt laastude ja papitükkidega, mille tõrvaga kinni sulatas. "Kui uut katust ei oleks tulnud, oleksin sel talvel suure hädaga koormakatte peale tõmmanud, aga kõva tuulega ei oleks see pruukinud püsida. Vahepeal ütlesin muuseumi direktorile, et kui aasta jooksul katust vahetatud ei saa, tuleb hakata muuseumi vara päästma. Ma ei jaksanud piisavalt kausse ja pangesid alla panna, et vihma- ja lumesulamisvett kinni püüda."