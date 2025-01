Valuoja orus tõusis vesi üle oja kallaste

Viljandi Linnahooldusel on juhataja Marion Küti seletusel ainuke mure olnud Valuoja oru tunneli juures oleva kõnniteega, sest seal on ojas vesi tõusnud üle kallaste. "Kuid see pole erakorralisi tööülesandeid meile tekitanud, me lihtsalt jälgime, kas meil on vaja kõnniteed hooldada või mitte," selgitas Kütt.