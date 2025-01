Kahe aasta jooksul valminud uhked tööd toodi näitusele

Kahe aasta pikkuse koolituse jooksul kooti kangastelgedel, õpiti traditsioonilisi käsitsi õmblemise võtteid ja narmaste valmistamise tehnoloogiaid. Lisaks niblati või heegeldati pitse, värviti lõngu ning valmistati pastlaid ja helmekee. Valmis 17 rahvarõivakomplekti 16 autorilt. Näitusel on rõivakomplektidele lisaks ka harivat infot.

Koolitusel osalejate seas oli erineva taustaga inimesi, teiste hulgas õpetajaid, raamatukoguhoidjaid ja käsitöötegijaid. Näitusele pandud rõivad on seotud Viljandimaa kihelkondadega, kuid mõni osaleja on pärit ka mujalt, näiteks Tallinnast. Rõivad ei ole pelgalt silmailuks, vaid on ka kantavad.