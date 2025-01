Viljandi linn maksab Tartu 2024 mõju väljaselgitamiseks ligi 17 000 eurot

Summad jaotuvad võrdselt nelja tegevuse vahel. Viljandi panus Tartu 2024 lõppraporti valmimiseks on 4225,25 eurot. Sama palju on ette nähtud kommunikatsiooniks ja turunduseks ning selle eest lubatakse Viljandile anda ülevaade kultuuripealinna sündmustest. Sihtasutus lubab Viljandile ühtlasi toetust Tartu 2024 kokkuvõtete tegemiseks, jätkutegevusteks vajalike uuringute tegemiseks ja tulemustest teadaandmiseks ning sellekski kulub 4225,25 eurot. Sama suure summa eest pakutakse toetust kultuurikorraldajate ja spetsialistide võimestamiseks, milleks lepingu järgi on kohad Kultuurikompassi foorumil, mis tuleb septembris, ning noortele võimalus kandideerida eriprogrammi "Lend".