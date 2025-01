Varem on Viljandis aastavahetusel tooni andnud laseretendus, aga sel korral oli Viiratsis oodata suurt ilutulestikku ja rakette lennutati rohkelt mujalgi. Viljandi kodutute loomade varjupaigale paistab, et tänavu olid paljud inimesed selle eest hoolitsenud, et paugutamine nende lemmikloomi kodust jooksu ei ajaks.