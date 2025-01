Möödunud aasta müsteeriumitele mõeldes on hea meel, et lõpuks ometi lahenes ametliku pankrotiga rahvusliku lennukompanii Nordica küsimus. Õigupoolest oli sõnapaar "rahvuslik lennukompanii" ainult osav PR-trikk. Eestlastel polnud Nordicast vähimatki kasu, Tallinnast Nordica ei lennanud lennukid kuhugi ja mingist kasumist polnud juttugi. Asja võttis kokku taristuminister Vladimir Svet, tunnistades, et seda firmat poleks pidanud loomagi.