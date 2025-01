ANDO KIVIBERGI JÄRELEHÜÜD Sulev, Sa oled olnud imetlusväärne mees

Muusikuna nii Pärnu Fiestal kui ka Rock Summeril esinenuna tundsid Sa vajalikke inimesi. Mulle paistis ühel hetkel, et Eestimaal on tõenäoliselt imevähe neid inimesi, kelle telefoninumbrit Sul (veel) ei ole. Sinu soovitusel võtsime endale pressiesindaja ning professionaalse kunstniku – ühe tärkava muusikapeo edu ei saa tulla läbimõeldud pressitöö ja maitseka ning vaimukalt kujundatud välireklaamita – need olid Sinu targad tähelepanekud. Ja nii läks, et kui Fiesta peakunstnik tööta jäi, olid just Sina see, kes sellest teada sai ning teda meile soovitas. Aasta oli siis 1994.