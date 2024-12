Ilutulestikuga rahvapidu Viiratsis päädis Viljandini ulatuva ummikuga

Kesköösel alanud ilutulestik kestis umbes kuus minutit ning pärast seda hakkasid Viljandist, aga ka mujalt saabunud külalised enam-vähem korraga Viiratsist lahkuma. See tõi kaasa korraliku ummiku, kust ei puudunud tuututamine ja liikluseeskirjade rikkumine. Kõik Viiratsist väljuvad teed olid autosid täis ning kes esimesena minema ei saanud, see pidi leppima kuni pooletunnise ootamisega, et jõuda Viljandi vallamaja juurest valla valgustatud sildi ja ristmikuni. Sealt edasi kulus Viljandi kesklinna jõudmiseks veel oma 15-20 minutit.