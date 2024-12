GALERII JA VIDEO Aastavahetuse ilutulestik meelitas Viiratsi rahvast täis

Viiratsi alevikuseltsi kampaania, et korjata raha riigi suurima ilutulestiku korraldamiseks, pälvis palju tähelepanu üle Eesti. Reklaami ning ilmselt osaliselt ka selle tõttu, et ilutulestikke on aasta-aastalt üha enam hakatud ära jätma, osutus Viiratsi ilutulestik populaarseks. Rahvas hakkas alevikku saabuma juba kella 23 paiku ning seadis end sisse vallamaja juures, Viiratsi kooli ja poe juures ning Iva teel. Paljud külalised olid Viljandist, aga üks perekond oli ka näiteks Rakverest tulnud ilutulestikku vaatama. Rahval hoidis silma peal politsei.