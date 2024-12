Johan-Kristjan Konovalov Viljandile oli 2024. aasta kohanemise ja uute sihtide seadmise aasta

Seisame taas kord uue aasta lävel, et vaadata tagasi sellele, mis on olnud, ja seada samme selleks, mis ees. Püüan aeg-ajalt argiste mõtete ja toimetuste juures peatuda ja tuletada endale meelde, kui väärtuslik see on, et meil Eestis ja Viljandis on rahu, vabadus ja demokraatia. Hommikul raadiot kuulates ja õhtul "Aktuaalse kaamera" päevauudiste kokkuvõtet nähes mõtlen tihti, et elame justkui oaasis, kuhu maailmas tegutsevad kurjad jõud ei ulatu ja ühegi pahalase käsi ei küündi. Tean, et see turvatunne pole tekkinud iseenesest, vaid sajad ja tuhanded inimesed Eestis ja meie liitlaste juures panustavad iga päev, et võiksime pimedal ajal tänaval hirmu tundmata kõndida; et tervisemure korral võiksime saada arstiabi ilma ennast haigeks maksmata; et õnnetuse korral oleks professionaalne abi kiiresti kohal; et meie piirid oleksid kindlalt kaitstud.