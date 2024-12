KESKÖÖKS VALMIS Viiratsi ilutulestik ootab Arnika laos aasta viimast hetke. "Tuleb igati väärikas!"

Enne aastavahetust on ilutulestikukeskuses kiire aeg ning esmaspäeval ja teisipäeval vooris Arnika poest kliente välja. Lisaks klientide teenindamisele käis vilgas siblimine suurtes laoruumides, kus pandi valmis mitmelt poolt Eestist tellitud ilutulestikke, igal kastil sildid ja numbrid peal, et pürotehnikud teaks, mis ja kus on.

"Tundub, et sel aastal lastakse ilutulestikku peamiselt ida pool," rääkis Arnika juhataja Eduard Tani, kes ajakirjanikele oma püssirohukeldrit tutvustas. "Korraldavad näiteks Narva, Kohtla-Järve, Sillamäe, Jõgeva ... Meie mõistagi kõiki neid ei varusta, aga tean, et seal tehakse. Paljudes kohtades on see traditsioon, näiteks Jõgeval on juba umbes 25 aastat olnud samasugune süsteem, nagu oli Viljandis vanasti: omavalitsus paneb mingi osa ja kohalikud ettevõtjad ülejäänu. See ju ongi kogukonna ja koostegemise mõte."