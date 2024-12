Ministeerium tahab sihtasutuseks muutuvalt Viljandi muuseumilt rohkem piletitulu

Üle 33 aasta Viljandi muuseumi juhtinud Jaak Pihlak on kinnitanud, et tema sihtasutuse juhiks ei kandideeri. "Nii realist olen ma küll, et aru saada, et minu jaoks uues asutuses kohta ei ole. Kultuuriministeeriumis olen ma persona non grata," märkis ta detsembri hakul.