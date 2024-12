Arnika juhataja Eduard Tani ütles detsembri keskel Sakalale, et paljud omavalitsused on aastavahetusel üle läinud valgus-show pakkumisele. See, et Viiratsis võiks tulla riigi suurim ilutulestik, on Tani sõnul täitsa võimalik. Tema andmetel kulutab nii mõnigi omavalitsus tule-show‘le ligikaudu 5000 eurot ja Viiratsi kogukonna eesmärk oligi selle lähedal.