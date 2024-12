Eesti sporditähed said auhindadega pärjatud

Aasta parim meessportlane Johannes Erm tuli märtsis sisemaailmameistrivõistlustel seitsmevõistluses pronksile, juunis kümnevõistluses Euroopa meistriks ning Pariisi olümpiamängudel kümnevõistluses kuuendaks. Tänukõnes nentis ta: "Aasta meessportlane 2024 – tõesti suur au. Olen iga aasta lõpus siin Alexela kontserdimajas käinud ja mõelnud: ükskord on see tiitel minu. Tee on olnud pikk, alguses istusin tagumistes ridades, seejärel keskel ja nüüd täitsa ees, olles ka lavale jõudnud."