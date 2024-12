Vald soovib Vastemõisa lasteaiamooduli Kiriverre kolida

Vald on seda moodulit kolm aastat rentinud. Nagu ütles vallavanem Karel Tölp, siis Vastemõisas on laste arv vähenenud, aga Kiriveres on kavas järgmisel aastal lasteaed, raamatukogu ja noortekeskus kolida endisest vallamajast veidi rohkem kui kilomeetri kaugusele koolimajja. Ümberkorralduste käigus peaks koolimajja tulema eraldi sissepääsuga raamatukogu, samuti kohandatakse ruumid noortekeskusele. Lasteaia kahele rühmale peaks kerkima juurdeehitis ning kolmanda rühma tarvis tuuaksegi Vastemõisast moodullasteaed. Lasteaias, mille ametlik nimi on juba praegu Kirivere kooli lasteaed Tähekild, on kolmes rühmas lapsi 50 ringis.

Tölp selgitas, et kui viia moodullasteaed Kiriverre, on juurdeehituse osa väiksem, see lahendus on odavam ja mõistlikum, sest ei ole sugugi kindel, et lapsi seal ka edaspidi nii palju jagub. Vajaduse korral saaks tulevikus moodulit, mis mahutab üht lasteaiarühma suhteliselt lihtsalt, valla mõnda teise piirkonda liigutada. Vallavanem rõhutas, et moodulit ei osteta enne, kui plaani on heaks kiitnud vallavolikogu ja see mahub eelarvesse. Samuti peab olema Kirivere lasteaia juurdeehitus projekteeritud ja hinnapakkumised võetud.