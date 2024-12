Perekondliku musitseerimise ilu ja võlu

Pillide mõttes sobisid need kaks peret hästi kokku. Onnide lapsed mängivad põhiliselt keelpille: Miia Olivia ja Maari Ello viiulit, Miko Marius ja Mingo Maru tšellot. Maur Mikk Onni ning Johann ja Kõu Praks on klaveriõpilased. Nii sai moodustada klassikalisi kammerkoosseise. Lisaks osales noorte muusikute hea sõber Tähe-Lee Liiv, kelle solistikarjäär on juba muljetavaldav. Sellest hoolimata ei mõjunud ta staarina, vaid sulandus hästi muusikalistesse kooslustesse.

Selliste tuntud lugude kõrval nagu Bachi klaverikontsert number 5, Vivaldi "Talv", Piazolla "Buenos Airese talv" ja teised mängiti ka vähem kuuldud muusikat. Minu suurima huvi pälvis Ester Mägi klaverikontsert, millest esitati teine osa. Silmapaistva vanema põlve helilooja loomingust on kõige tuttavamad koorilaulud ja kammermuusika, kuid aastatel 1951 ja 1953 loodud klaverikontserti on väga harva esitatud. Selles noorpõlveteoses on peidus kõik meie muusika maestra loomingu väärtused: värsked ideed, peen viimistlus, elegantne ja maitsekas tervik. Imetlesin, kui hästi see teos sobitus klassikaliste lugude vahele, ka esitus oli hea: Tähe-Lee Liiv kahe viiuli ja tšello saatel.