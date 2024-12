Teine järjestikune suurvesi pakub Soomaal tublisti lusti

Soomaal on taas viies aastaaeg.

Seda ei juhtu sageli, et aasta lõpus on Soomaal koguni kaks suurvett järjest. Tänavu juhtus see novembris pärast vahepeal maha sadanud lume sulamist ning nüüd enne jõule, kui nädal aega sadanud vihmavesi jõevee heinamaadele ja metsadesse lubas.