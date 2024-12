Raskerokkar avas Heimtalis oma õhkõrna pitsitöö eksponeerimiseks Pitsivilla

Laupäeval avas Heimtalis majas, kus kunagi tegutses meierei ja hiljem kohalik kauplus, oma õhkõrnast pitsist kudumistööde eksponeerimiseks Pitsivilla Riho Toomra. Kunstkudumine on tema pikaaegne hobi, aga mees on avalikkusele rohkem teada kui Tallinnas raskemuusikaklubi Tapper pidaja ning aastakümneid on ta organiseerinud raskemuusikasõprade rõõmuks bussireise Euroopa rokifestivalidele.