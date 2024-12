Eesti jahimeeste seltsi tegevjuht Tõnis Korts on rahul, et Tallinna ringkonnakohus rahuldas esmaspäeval keskkonnaameti määruskaebuse ning tühistas Tallinna halduskohtu 3. detsembril tehtud määruse, millega peatati hundijaht kohtumenetluse ajaks. Samas on tema meelest totter, et hundijaht üldse peatati.