Veekeskused on külastajatest tulvil

Suure-Jaani tervisekoja juht Indrek Palu nentis, et külastajaid on palju ja ootajatele jagatakse lausa järjekorranumbreid. „Turundus on täkke läinud, novembris ja detsembris on külastajaid olnud rõõmustavalt palju, mullu seis nii hea ei olnud. Toona kaaperdati meie Facebooki leht kaheks kuuks, see avaldas negatiivset mõju,” sõnas ta.

Indrek Palu lisas, et reede õhtupoolikul oli veekeskusesse tulemas veel 40-liikmeline seltskond, kellele pakuti majutust Sürgaveres ning kokku majutati seal 60 inimest. 24. ja 25 detsembril oli veekeskus suletud ning mitmel pühadele eelneval või järgneval päeval ollakse valla lühendatult. „Oleme varem püüdnud jõulude ajal keskust lahti hoida, aga külastatavus väga suur ei olnud, pealegi tuleb siis maksta töötajatele topeltpalka, mistõttu on palgakulu muljet avaldav. Jaanipäeva paiku on sarnane seis, siis ei ole meil mõtet lahti olla. Järgmine aasta äkki siiski proovime 25. detsembril avatud olla. Kui meil oleks ka majutuskohti pakkuda, siis tasuks see pühade ajal ära,” selgitas ta. Indrek Palu sõnutsi on sulgemiskuupäevi ja lühendatud tööpäevi väga põhjalikult kaalutud. „Lisaks veekeskusele läheb hästi ka meie kohvikul. Vahel tullakse esmalt kohvikut külastama, seejärel avastatakse, et meil on veekeskus ka. Kohviku kuulsus on järjest kaugemale ulatuv,” kõneles Palu. Tulevikuplaanidest kõneldes lisas ta, et kavas on avada õuesaun, tünn on seal juba olemas. Tervisekoja juht tõdes, et veebruarikuust tõuseb veidi ka veekeskuse hind rohkem külastatavatel aegadel. „Sisendihinnad on järjest kerkinud, eks valitsuse tehtavad maksutõusud kergitavad hindu veelgi, peame nendega kaasas käima,” selgitas ta.