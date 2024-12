Parafiinijääkidest kaevikuküünlad ja kangaribadest varjevõrgud on endiselt vajalikud

Tiina Zujenkovi koduõuel valatud kaevikuküünlad pakitakse kasti ja koos lisatud kommipakiga on need valmis rindele sõitma.

"Nüüd küünla me süütame taas, et neil, kellel külm on, soojem saaks," kõlab tuntud jõululaul ja nende sõnade järgi ka tehakse. Küünlaid süüdatakse pühade ajal palju. Ent see, mis põlenud küünaldest järele jääb, on väärtuslik materjal kaevikuküünalde valmistajaile.