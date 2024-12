PEETER KUUSK 33 aastat Electrumiga Euroopa vooluvõrgus

"See parkimise teema on nii mage lugu, et sellest ei tahaks enam rääkidagi," ütleb Viljandi haigla uude majja elektrisüsteeme paigaldava kohaliku ettevõtte Electrum juht Peeter Kuusk ja ohkab. Ta ei taha endale tähelepanu tõmmata, aga kui näeb, et midagi kisub väga viltu ja Viljandi huvid on kahjustatud, ei jäta ta seda enda teada.