VABA MÕTE Positiivse mõtlemise õppetunnid

Võtad uudised lahti ja hakkad lugema. Ühes peres sai naine peksa, sest lauale pandud kapsas oli külmaks läinud. Teises peres viis tüli jõuluõhtul selleni, et mees lõi naist sülearvutiga pähe. Üks isa lõi oma last, sest too ei olnud kinkidega rahul. Tartus läks üks naisterahvas oma kolmeaastase lapsega meestuttava juurde alkoholi jooma, jõi end pildituks ja mees viskas ta koos lapsega majast välja. Koduteel ei suutnud naine õieti kõndidagi ning oksendas ja ropendas. Samal ajal püüdis nuttev laps emast kaugemale põgeneda. Õnneks nägi üks mööduja asja pealt ja sekkus. Seejärel tuleb riburada pidi teateid vargustest, sest paljud majad on ju tühjad: jõulud on teatavasti aeg perega koosolemiseks ...