"Selle üle, et film on eetris just sel ajal, mil võimalikult palju inimesi seda näeb, on meil muidugi väga hea meel," rääkis Urissaare talu peremees ja kantrifestivali peakorraldaja Priit Oks. "Inimesed on aasta lõpus perega ja tahaks neid inspireerida ka kogukonnaga midagi koos tegema. Me oleme ülejäänud eestlastele nagu õppematerjal, kuidas kogukonnas toimetada."