11. detsembril lahvatas Suure-Jaani külje all Sarapsonide pere kahekorruseline maja leekidesse, nii et kolm põlvkonda, teiste hulgas vastsündinu, kaotas kodu ja vara. Valla ja annetajate abiga on aga juba kogutud 10 000 eurot. Maja taastamine läheb maksma 60 000 – 65 000 eurot ning et osa kahjust katab kindlustus, on puudu veel 20 000 – 25 000 eurot.