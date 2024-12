Võrtsjärve mõjutas tänavune suvi eriliselt

Toots märkis, et veelgi olulisemad sündmused toimusid Lõuna-Eesti jõgedel. Mitmes jões tõusis vesi kõrgemale eelmise aasta kevadise suurvee tasemest. Eriti rohkelt sademeid said Võhandu ja Ahja jõe valgalad. Ahja jõel sündis mõõtmisajaloo veetaseme kolmas tulemus alates 1959. aastast: 271 sentimeetrit Ahja vaatlusposti nullist, sama kõrge oli veetase ka 1978. aasta augustis. Mõõtmisajaloo rekord 329 sentimeetrit pärineb 1960. aasta aprillist.

Kirumpää jaamas Võhandu jõel sündis 13. augustil viimase suvekuu rekord: 205 sentimeetrit vaatlusposti nullist. Ühtlasi on see tolle jaama vaatlusajaloo teine tulemus. Tõsi, selle jaama ajalugu pole veel kuigi pikk, algus oli 2010. aastal.

«Eriline on asjaolu, et nii kõrgeid suviseid veetasemeid on seni vähe olnud. Enamasti on need kevadel,» lausus Toots.