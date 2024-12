Nääripühadel ilm korraks külmeneb

Esmaspäeval haarab meid oma hõlma üle Skandinaavia Koola poolsaare poole liikuv aktiivne madalrõhkkond ja selle lõunaservas on Eesti ilm sajune: öösel tuleb vihma ja sooja on 2 kuni 6 kraadi. Päeval sajab enamasti tihedat lörtsi ja õhutemperatuur tasapisi langeb. Pärastlõunal muutub loode poolt taevas selgemaks, tuul püsib tugev ning pöördub läände ja loodesse, jätkub jahenemine ning õhtu tuleb juba nullkraadi ümber.

Paljak märkis, et teisipäeval, aasta viimasel päeval suundub madalrõhkkond Venemaa põhjaaladele, aga selle edelaserv hoiab Läänemere ümbruse õhurõhuvälja pingelisena ning edela- ja läänetuule tugeva, seda eriti Soome lahe ääres. Vahetevahel tuleb lund, aga senise prognoosi andmetel on sadu pigem nõrk. Õhutemperatuur 0 ja –2 kraadi vahel.

Sünoptik tõdes, et õhuruumi prognoos on viimasel ajal päev-päevalt muutunud ning veel 26. detsembri pilt tõotas uue aasta esimeseks päevaks sulailma. 27. detsembri andmetel suundub madalrõhkkond päeval piki Eesti-Läti piiri ida poole ja sel juhul jääb Eesti selle jahedamasse põhjaserva. Ennelõunal sajab lund, vaid Eesti põhjatiivas on saju võimalus väiksem, pärastlõunal on sajuhooge ka mujal hõredamalt. Õhutemperatuur on 0 ja –3 kraadi piires.