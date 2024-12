Naerata Ometi kogub tules kodu kaotanud perele raha. Ühingu juht: olukord tekitas hirmu ja õõvastust

Mittetulundusühing Naerata Ometi käivitas jõuluajal projekti, millega kogub annetusi Suure-Jaani külje all tules hävinud kodu taastamiseks.

11. detsembril juhtus Põhja-Sakala vallas Suure-Jaani külje all traagiline õnnetus: Sarapsonide pere kahekorruseline maja hävis tulekahjus, nii et kolm põlvkonda, teiste hulgas päevavanune beebi, kaotas kodu ja kogu vara. Nüüd on mittetulundusühing Naerata Ometi algatanud perekonna kodu taastamiseks annetuste kogumise.