Raske muusika ja õhkõrn pits toidavad põlise rokimehe hinge ning rahustavad meelt

Karmi olemisega Riho Toomral on pehme hobi – kunstkudumine.

Riho Toomra on rokkar, kes peab Tallinnas raskemuusikaklubi Tapper ja on aastakümneid organiseerinud raskemuusikasõprade rõõmuks bussireise Euroopa rokifestivalidele. Põlisel rokimehel on aga ka märksa pehmem hobi – kunstkudumine.